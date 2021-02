„Linker Antisemitismus“ ist antikommunistische Diffamierung!"

Lassen wir Friedrich Engels also selbst zu Wort kommen über sein und Marx „zwiespältiges“ Verhältnis: „Der Antisemitismus ist das Merkzeichen einer zurückgebliebenen Kultur und findet sich deshalb auch nur in Preußen und Österreich resp. Russland. …

Es ist in Preußen der Kleinadel, das Junkertum, das 10.000 Mark einnimmt und 20.000 Mark ausgibt und daher den Wucherern verfällt, das in Antisemitismus macht, und in Preußen und Österreich ist es der dem Untergang durch die großkapitalistische Konkurrenz verfallene Kleinbürger, Zunfthandwerker und Kleinkrämer, der den Chor dabei bildet und mitschreit. …

Der Antisemitismus ist also nichts anderes als eine Reaktion mittelalterlicher, untergehender Gesellschaftsschichten gegen die moderne Gesellschaft, die wesentlich aus Kapitalisten und Lohnarbeitern besteht, und dient daher nur reaktionären Zwecken... und damit können wir nichts zu schaffen haben. …

Dazu kommt, dass der Antisemitismus die ganze Sachlage verfälscht. Er kennt nicht einmal die Juden, die er niederschreit. Sonst würde er wissen, dass hier in England und in Amerika … es Tausende und aber Tausende jüdische Proletarier gibt; und zwar sind diese jüdischen Arbeiter die am schlimmsten ausgebeuteten und die allerelendesten. Wir haben hier in England in den letzten zwölf Monaten drei Streiks jüdischer Arbeiter gehabt, und da sollen wir Antisemitismus treiben als Kampf gegen das Kapital? …

Viele unserer besten Leute sind Juden. … Leute, auf deren Freundschaft ich stolz bin, und alles Juden!“ (Friedrich Engels, Über den Antisemitismus, London 1890, MEW Band 22, Seite 49).

Das ist wohl eindeutig genug! ...