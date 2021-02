Merkels Mantra: Auf Sicht fahren

Kürzlich kam mir auf der Autobahn ein Falschfahrer entgegen. Ein Zufall. Und so konnte ich erst reagieren, als der Golf in mein Sichtfeld kam. Doch anders verhält es sich in der Politik. Die zweite Welle war bereits absehbar, bevor sie da war. Es macht die Einzigartigkeit des menschlichen Gehirns aus, dass es Erscheinungen in Natur und Gesellschaft nicht nur sinnlich aufnehmen, sondern in ihnen Gesetzmäßigkeiten aufdecken und Prognosen aufstellen kann. Als der Monopolverband BDI im Mai die allgemeine Öffnung forderte, weil „jede Woche … die deutsche Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag“ koste, da schrieb Rote Fahne News am 5. Mai 2020: „Damit wird eine zweite Corona-Infektionswelle mit dramatischen Folgen bewusst in Kauf genommen!“

Mit einer wissenschaftlichen Methode ließen sich die bis dahin gemachten Erfahrungen bereits sicher so verallgemeinern. Doch die Regierung wollte diese Prognose nicht. Und so reagierte sie auf die zweite Welle erst dann, als sie bereits da war. Angeblich könne man schließlich nur auf Sicht fahren, müsse warten, was passiert.