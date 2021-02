Arbeiter lehnen Wiederaufnahme der Arbeit im Ford-Werk ab

Zur Zeit sind alle Kollegen in bezahlter “Freistellung”. Für die Metall-Gewerkschaft Sindmetau ist diese Aufforderung des Unternehmens, ein Versuch, die Kollegen zu spalten.

Am Freitag, 5. Februar, wurden durch vorläufige Urteile der beiden örtlichen Arbeitsgerichte in Taubaté (Sao Paulo) und Camaçari (Bahia), Entlassungen ohne vorherige Verhandlungen mit der Gewerkschaft ausgesetzt - mit Strafandrohung von 100.000 R$ pro Arbeitsplatz. Die Metaller erinnern sich, dass Ford am 11. Januar die sofortige Einstellung der Aktivitäten angekündigt hatte. Nun forderte die Firma einige Arbeiter unter Druck dazu auf, die Produktion wieder aufzunehmen, was die Justiz als "illegalen Zwang" ansieht. Laut dem Juristen der Gewerkschaft, Isaac do Carmo, missachtet Ford mit seiner Haltung die vom zweiten Arbeitsgericht von Taubaté erlassene einstweilige Verfügung.

Zu den rechtlichen Festlegungen gehört das Verbot von individuellen Angeboten oder Druck auszuüben. "Die Entscheidung des Richters legt fest, dass Ford einen Verhandlungsplan mit der Gewerkschaft vorlegen muss“, sagte er.

Der Präsident der Sindmetau, Cláudio Batista Claudião, kritisierte Ford: "Das Unternehmen hat der Gewerkschaft nicht mitgeteilt, dass es eine Gruppe zur Rückkehr in die Produktion aufrufen würde. Unser Kampf ist für den Erhalt aller Arbeitsplätze", sagte er. Das Werk Taubaté, das Motoren und Getriebe produziert, hat rund 830 direkte Mitarbeiter.

Seit der Ankündigung der Schließung vor einem Monat haben die Arbeiter eine Mahnwache vor dem Werk und verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Am Freitag, 12. Februar, zum Beispiel fand ein Autokorso durch die Stadt statt. ...