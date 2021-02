Polizei mit Wasserwerfern gegen Anti-Korruptions-Demonstranten

Am vergangenen Samstag ging die Polizei in Nikosia mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten vor, die an verschiedenen Stellen in der Hauptstadt Zyperns gegen die korrupte Regierung und ihre Corona-Politik demonstrierten. Unter den Demonstrierenden waren auch Familien mit kleinen Kindern. Unter dem Vorwand der Corona-Pandemie hatte die Regierung alle Demos verboten. Zypern ist in der EU berüchtigt für seine Politik der "goldenen Pässe": Mit entsprechenden Millionen kauften sich internationale Kriminelle einen EU-Pass.