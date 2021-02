„Rassismus Tötet! Kein Vergessen, Kein Vergeben!“

Wie viele Menschen müssen noch Opfer einer rassistischen Gewalt sein, damit dies als „rechter Terror“ gekennzeichnet wird? Wie viele Menschen müssen noch ihre Träume und ihr Leben aufgeben, damit man endlich sieht, dass diese Taten keine Einzelfälle sind? Wann wird der Rassismus endlich beim Namen genannt?

Es müssen konkrete Handlungen folgen! Parteien wie AfD und NPD oder ähnliche, die rassistische und faschistische Äußerungen und Propaganda machen, müssen endlich verboten werden!

Denn diese Äußerungen werden zu Taten umgewandelt, die wir leider vor einem Jahr in Hanau miterleben mussten. Diese Parteien dürfen nicht mehr unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit geschützt werden! Denn die AfD war es doch selbst, die den Nährboden für Das schaffte, was vor einem Jahr in Hanau passierte!

Das Rassismus-Problem wächst weltweit. Sowohl in Deutschland, als auch in Amerika, der Türkei oder sonst wo auf der Welt. Dieses Problem besteht in einem engen Zusammenhang mit der wachsenden Arbeitslosigkeit und der Armut. Es ist nichts Neues, dass faschistische, reaktionäre und imperialistische Staaten Maßnahmen gegen andere Nationen und Einwanderer verhängen.

Aber auch die Proteste gegenüber dem wachsen. Wir haben gesehen, wie viele Menschen nach dem Ereignis der Ermordung von George Floyd in den USA oder nach dem Anschlag in Hanau auf die Straßen gegangen sind. Denn der Kampf gegen Faschismus ist legitim. Das haben die Demonstrantinnen und Demonstranten auch noch einmal zum Ausdruck gebracht.

Es sollen Handlungen folgen und kein Schweigen! Wir wollen, dass politisch-rechtliche Konsequenzen und eine angemessene Rechenschaft daraus gezogen werden. Hanau war kein Einzelfall! Der Widerstand wächst von Tag zu Tag!

Schulter an Schulter gegen Faschismus!

Hoch die internationale Solidarität!

Solidarität heißt Widerstand, Kampf den Faschismus in jedem Land!

Hier geht es zu einem Video der Frankfurter Gruppe der Jugendorganisation Neue Demokrtsiche Jugend (YDG) zum heutigen Gedenken