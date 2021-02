Mülheim / Duisburg

Siemens Energy will 1000 Arbeitsplätze streichen!

Am 3. Februar 2021 hat der von Siemens abgetrennte Konzern Siemens Energy angekündigt, 7800 Stellen zu streichen, davon 3000 in Deutschland. In Mülheim an der Ruhr sollen 700 und in Duisburg 300 Arbeitsplätze vernichtet werden.

Korrespondenz