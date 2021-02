SozialismusJetzt in den Twitter Trends

Unter dem Thema finden sich tausende Meldungen, die aufzeigen, wie wenig Perspektive der Kapitalismus hat, und dass es Zeit wird, für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung.

Ein paar schöne Beiträge

Wer den Planeten retten möchte, die Armut auf der Welt auslöschen will und alle Kriege augenblicklich beenden möchte, der braucht #SozialismusJetzt!

https://twitter.com/dreckigerrobert/status/1361714654964297730

Sozialismus fällt nicht vom Himmel und er lässt sich auch nicht herbeiwählen. Er kommt nur durch die Revolution! Wer #SozialismusJetzt will, der muss sich organisieren, den Marxismus-Leninismus studieren und kämpfen!

https://twitter.com/DBew0hner/status/1361738681711747072

Die Antwort der Antikommunisten

Natürlich glühen auch die Drähte der Antikommunisten. Sachliche Argumente, was am Kapitalismus eigentlich gut sein soll, findet man nicht. Stattdessen nur die üblichen Lügen über angeblich Millionen Tote und Hunger und Unterdrückung im Sozialismus. Ein Grund mehr, diesen Antikommunismus zu entlarven und in der Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance!" aktiv zu werden.

Die Antwort der MLPD

Die MLPD steht zum Sozialismus, zum echten Sozialismus - einer Gesellschaft, in der Mensch und nicht der Profit im Mittelpunkt steht. Dafür musste erst einmal nachgewiesen werden, warum der Sozialismus in allen ehemals sozialistischen Ländern verraten wurde und welche Schlussfolgerungen hieraus zu ziehen sind. Damit begann die Ausarbeitung der ideologisch-politischen Linie der MLPD im Revolutionären Weg.

Auf jeden Fall eine spannende Diskussion, dies es sich lohnt zu verfolgen:

https://twitter.com/hashtag/SozialismusJetzt