Spende für den Engels-Film – Beitrag zur Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“

Als Freund und Weggefährte hat Friedrich Engels gemeinsam mit Karl Marx den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft entwickelt. Zu Unrecht blieb Engels in der öffentlichen Wahrnehmung meist etwas im Schatten von Marx. Der Film ist ein Beitrag dazu, Friedrich Engels den ihm gebührenden Platz als Klassiker des Marxismus-Leninismus zu verschaffen.

In der Finanz-Kleinarbeit der MLPD in der zweiten Februarhälfte steht die Spendensammlung für die Produktionskosten des Films incl. Übersetzung von bisher 8000 Euro im Zentrum.

Wie aktuell Friedrich Engels ist, zeigt sich in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion über „Freiheit“. „Querdenker“ verbreiten unter dem Deckmantel der „Verteidigung der Freiheit“ mit ihren Forderungen nach „Masken weg“, „Lockdown weg“ usw. einen völlig selbstsüchtigen und unsolidarischen Freiheitsbegriff. Für ihre Freiheit nehmen sie Krankheit und Tod vieler anderer in Kauf.

Für Friedrich Engels ist dagegen Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit, d. h. wir nehmen uns die „Freiheit“, persönliche Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um die Gesundheit aller zu schützen. Der Film ist eine lebendige Werbung für die kommunistischen Freiheitsideale, gerade auch unter der Jugend. Eine Spende für den Engels-Film ist so auch ein Teil des Kampfes gegen den Antikommunismus.

Spendenkonto der MLPD

GLS-Gemeinschaftsbank Bochum; IBAN: DE 76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort: Engels-Film

oder über www.betterplace.org, Stichwort Film über Friedrich Engels

Hier gibt es den Engels-Film zu kaufen