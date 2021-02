Stoppt die dritte Welle! Echter Lockdown sofort!

Mutationen werden mit normalen Tests nicht erkannt, nur mit Genomanalysen. Doch das Robert-Koch-Institut hat viel zu spät reagiert und die Mutanten bisher kaum überwacht, weshalb von einem höheren Anteil ausgegangen werden muss. Dafür spricht, dass zwischen dem 11. und dem 18. Februar die Inzidenzzahlen nur von 10237 auf 10207 gesunken sind, was dem höheren Ansteckungswert der Mutationen entsprechen würde.

Fakt ist, dass in allen 16 Bundesländern Mutationen registriert wurden. Man muss realistisch von der Gefahr ausgehen, dass diese in kurzer Zeit die Oberhand gewinnen werden. Eine dritte Welle der Pandemie baut sich mächtig und gefährlich auf und wird, wenn nicht umgehend wirksame Maßnahmen ergriffen werden, über die Bevölkerung mit voller Wucht hereinbrechen.

Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass seit November die Betriebe unbehelligt weiter produzieren. Der Corona-Ausbruch mit einer Inzidenz von 185 (!) ist laut dem Leiter der Landesmeldestelle Schleswig-Holstein auf die Vermittlung von Beschäftigten einer Leiharbeitsfirma in mehrere größere Betriebe zurückzuführen. Dies zeigt, wie richtig die MLPD mit ihrer Forderung nach einer Schließung der Industriebetriebe liegt! Ihre systematischen Recherchen in den letzten Wochen zeigen, wie sehr diese zu Corona-Hotspots werden können. Auch in der Osnabrücker Eisfabrik Froneri hatten sich 200 der 800 Beschäftigten angesteckt. Doch „regelmäßige Kontrollen in solchen Betrieben seien nicht möglich. Die Hygienekonzepte würden von den Behörden nicht überprüft“ teilte der zuständige Gesundheitsdienst dem NDR Niedersachsen mit. Die Firma behauptet, sie habe ein korrektes Hygienekonzept.