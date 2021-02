Tausende gegen Zensur

Seit Dienstag gibt es in Spaniens Proteste gegen die Festnahme des Rappers Pablo Hasél, der wegen "Verherrlichung des Terrorismus" und "Beleidigung der spanischen Krone sowie staatlicher Institutionen" in seinen Liedtexten zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. In Barcelona beteiligten sich 2000, in Girona 5000 Menschen mit dem Ruf "Free Pablo". Auch in Madrid wird protestiert. Seit 1995 wurden bereits mehr als 150 Künstler/Journalisten nach einer Verschärfung des Strafrechts unter dieser Beschuldigung verurteilt.