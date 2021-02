„Tribunal 2.0“ auf mehreren Sprachen

Das Interesse am Tribunal 2.0 wächst international und es soll auch für Flüchtlinge / Migranten in Deutschland, die noch nicht sehr gut Deutsch können, verständlich sein. Daher wird es am 20. Februar, um 17 Uhr, live online in Deutsch und Englisch gestreamt. Französisch und voraussichtlich auch Arabisch werden später am Abend online gestellt und sind ab dann ebenfalls verfügbar.