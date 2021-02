„PKK-Prozess“

Urteilsverkündung im §129b-Verfahren gegen Gökmen Çakil

Nach viermonatiger Verhandlungsdauer wird der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz am heutigen 19. Februar das Urteil gegen Gökmen Çakil (38) fällen. Wegen des Vorwurfs, Mitglied in einer „terroristischen“ Vereinigung im Ausland zu sein und in diesem Rahmen ab Ende 2017 bis Juni 2019 als „hauptamtlicher Kader“ die „PKK-Gebiete“ Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen verantwortlich geleitet zu haben, war er am 2. Januar 2020 in Frankfurt am Main festgenommen worden.

Von AZADÎ e.V., Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland, Köln