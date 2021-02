Schnee und Eis

Weiterhin Chaos im ÖPVN

Auch wenn es mittlerweile taut, so läuft der ÖPNV im Ruhrgebiet nach wie vor nicht reibungslos. Zeitweilig kam er in der letzten Woche sogar komplett zum Stillstand. So schreibt ein Korrespondent aus Bochum über den 12. Februar:

Korrespondenz aus Bochum