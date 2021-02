Widerstand gegen Militär wächst

In Myanmar nimmt der Massenwiderstand gegen das Militärregime weiter zu: In verschiedenen Städten gehen inzwischen täglich mehr als Hunderttausend Menschen friedlich auf die Straße und fordern die Freilassung Aung San Suu Kyis' und ein Ende der nächtlichen Verhaftungswellen. Das Militär setzt inzwischen auf massive Gewaltdrohungen mit Panzern in den Städten und nächtlichen Festnahmen ohne Haftbefehle. Die Demos am Wochenende standen deswegen unter dem Motto "Stop Kidnapping at night".

