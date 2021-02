Albstadt

"Wir sind begeistert von Deinem Mut"

Den folgenden Brief an Alassa Mfouapon und den Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Solidaritätskundgebung in Albstadt einstimmig verabschiedet:

Korrespondenz