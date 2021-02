Covid-19

Das Chaos mit den Impfzentren

Ein Wuppertaler Arzt zu Impfzentren: „Das haben wir alles den Politikern zu verdanken. In der Praxis zu impfen wäre viel sicherer, einfacher und effektiver. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, gerade bei älteren Menschen. Wir kennen doch den Patienten und seine Vorgeschichte am besten“.

Korrespondenz aus Wuppertal