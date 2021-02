Truckenthal

Festakt zur Enthüllung der Lenin-Büste im Ferienpark Thüringer Wald

Bereits die Aufstellung einer Lenin-Statue im Juni 2020 in Gelsenkirchen hat international mit Berichten in 50 Ländern Furore gemacht. Während Antikommunisten verschiedenster Couleur in helle Aufregung gerieten, stieß die Aufstellung bei demokratisch eingestellten Menschen auf viel Zustimmung. In der Folge wurde der MLPD eine weitere Lenin-Büste vermacht, die nun nach Thüringen in den Ferienpark Thüringer Wald kommt!

Von MLPD Thüringen und Ferienpark Thüringer Wald