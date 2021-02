Siemens-Energy

Gegen Arbeitsplatz-Kahlschlag - Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!

Siemens Energy will nach Abspaltung von der Siemens AG 7800 Stellen streichen, davon 3000 in Deutschland, 700 in Mülheim-Ruhr (WAZ vom 03.02.21). Ein Kollege erzählte, dass sie erst im Januar ins Werk an der Mellinghofer Straße umgezogen wären. Nun sind 300 Kollegen von den Entlassungen betroffen. Die Anlagen sollen nach Osteuropa verkauft werden.

MLPD Essen-Mülheim