Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt Alassa Mfouapon

"Am 18. Februar verhandelt die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart (Saal 5) ab 10 Uhr über die Klage von Alassa Mfouapon gegen das Land Baden – Württemberg. Er hatte diese vor fast zweieinhalb Jahren zur Feststellung der Rechtswidrigkeit des Polizeieinsatzes am 3. Mai 2018 in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen (LEA) und bei seiner rechtswidrigen Abschiebung am 20. Juni 2018 erhoben. (Aktenzeichen: 1 K 9602/18)

… Tatsächlich war der selbstorganisierte Protest der Flüchtlinge in vollem Umfange durch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gedeckt und zu jedem Zeitpunkt friedlich.

... Für alle Maßnahmen unmittelbaren Zwangs der nächtlichen polizeilichen Großrazzia lagen keine Gerichtsbeschlüsse vor. Die von uns eingereichte Klage kommt daher zum Ergebnis: ‚Die Maßnahmen am 3.Mai 2018 erfolgten ohne Rechtsgrundlage und ohne richterliche Anordnung, waren willkürlich und in krassem Maße unverhältnismäßig. Gefahr im Vollzug oder eine dringende Gefahr für die öffentliche Sicherheit lagen unter keinem Gesichtspunkt vor.‘

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wird Alassa Mfouapon von der Gesellschaft für Freiheits­rechte (GFF) unterstützt, um ein Grundsatzurteil zu erstreiten (siehe www.freiheitsrechte.org/lea-ellwangen/ Alassa Mfouapon selbst hat als Konsequenz aus den Vorgängen den "Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in SI" (www.solidaritaet-international.de ) gegründet.“