Internationaler Frauentag und 30. Geburtstag des Frauenverbands Courage

Am Samstag, dem 6. März 2021, findet von 15-17 Uhr am Schlossplatz / Commerzbank eine Kundgebung und informative Straßenaktion des Frauenverbands Courage statt. Anlass ist der internationale Frauentag am 8. März und das 30-jährige Bestehen des Frauenverbandes Courage. Thema wird sein „Gewinner und Verlierer der Coronakrise“ und 30 Jahre erfolgreiche Frauenarbeit.

Mit Maske und Abstandsregeln!

Frauenverband Courage

E-Mail: fvcourage-stuttgart@web.de