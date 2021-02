Jetzt gewerkschaftliche Kampfkraft entfalten!

Heute Nacht endet die Friedenspflicht für die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie und der Stahlindustrie. In vielen Betrieben bereiten die Kolleginnen und Kollegen Aktionen bereits für morgen vor. In Neuwied z. B. planen die Kolleginnen und Kollegen einen Autokorso, in Koblenz wollen sie sich auf Kreisverkehren treffen.

In der letzten Woche hatten die Vertreter der Metallverbände bei Verhandlungen in fünf Bezirken auf der Nullrunde beharrt. Außerdem fordern sie den Einbau eines Automatismus in die Tarifverträge, die es „kriselnden“ Unternehmen erlaubt, automatisch vom Tarifvertrag abweichen zu können. Dieses provokative Verhalten hat insgesamt die Kampfbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen gesteigert. Dazu trägt auch das unverantwortliche Chaos der Regierung in der Corona-Pandemie bei, aber auch, dass ohne Rücksicht auf die Gesundheit weiter produziert wird, obwohl bereits eine dritte Welle anrollt!

Der 1. März sollte in möglichst vielen Betrieben zu kämpferischen Aktionen genutzt werden, hat der IG-Metall-Vorstand zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. Und das ist doch wohl mehr als eine zweistündige Online-Veranstaltung. Für den 2. März haben die Bezirksleitungen der IG Metall Warnstreiks angekündigt. Bei Rasselstein in Andernach wollen die Kollegen in der Nacht auf Dienstag bereits um Mitternacht vors Tor gehen. Mit halbherzigen, verzettelten Aktionen wie z.B. „Frühschluss“ kann man Gesamtmetall nicht in die Knie zwingen!

Der Kampf muss unter Beachtung des Gesundheitsschutzes mit Warnstreiks, Demonstrationen, Streik ausgetragen werden. „Kein Verzicht! Volle gewerkschaftliche Kampfkraft gefragt!“ heißt das aktuelle Flugblatt der MLPD zur Tarifrunde, das bewusst den Blick über den Betrieb hinaus auf den Weg zur Arbeiteroffensive lenkt. Es gehört in die Hand jeder Kollegin und jedes Kollegen.

Berichtet der Roten Fahne von Euren Aktionen, Diskussionen und schickt lebendige Bilder!