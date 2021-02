MANN + HUMMEL

Kampf ist angesagt – statt Bitten um eine bessere Abfindung!

„Als zukünftige Betroffene möchten wir, dass vonseiten des Betriebsrates in unserem Namen bei der Einigungsstelle nichts außer dem Produktionserhalt verhandelt wird.“ Die große Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Produktion bei MANN+HUMMEL in Ludwigsburg (über 175) hat sich mit ihrer Unterschrift gegen die Klassenzusammenarbeitspolitik von Betriebsrat und örtlicher IG-Metall-Führung ausgesprochen.

Korrespondenz