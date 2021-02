Lang ersehnt! Gesamtausgabe der Schriften von Willi Dichhut auf CD

So kann man jetzt auf alle Bücher aus der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG digital zugreifen. Die Reihe ist ein System von inzwischen 35 Büchern, die in den letzten 50 Jahren die wesentlichen Fragen der Zeit vom marxistisch-leninistischen Standpunkt behandeln. Jedes Buch steht mit den anderen in dialektischem Verhältnis. Weiteres auf www.revolutionaerer-weg.de

Und auf der jetzt vorliegenden CD sind die bisher fehlenden Nummern elf, zwölf, 20, 21 und 22 enthalten. Das erleichtert die Quellensuche zu Fragen, die man klären will. Aktuell hilft das sicher einigen bei Fragen in den laufenden Tarifrunden, zur Rolle der Gewerkschaftsführung und vieles mehr.

Für mich ist jetzt auch endlich der digitale Zugriff auf mein Lieblingsgeschichtsbuch „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“ möglich. Schon hab ich es genutzt für Recherchen zum 18. März – dem Beginn der Pariser Kommune und der blutigen Niederschlagung der bürgerlichen Revolution 1848. Natürlich bin ich fündig geworden.

Hilfreich ist auch, das auf dieser CD ergänzte Fremdwörterlexikon.



CD, Dickhut Gesamtausgabe I-IV je 50 Euro. Wer die Bücher hat zahlt nur je 25 Euro!