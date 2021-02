Proteste: Faschistisches Regime lässt Kumpel von Soma frei

Diese haben in unverantwortlicher Weise gegen zahlreiche grundlegende Sicherheitsbestimmungen verstoßen.

An 5. Februar fand eine Gerichtsverhandlung in Akhisar (Stadtteil von Manisa) statt. Zuvor hatte der Justizminister drei Staatsanwälte ausgetauscht, um das Urteil zu manipulieren. Drei Verantwortliche der Zechenleitung, die seit 2014 in Haft saßen, kamen durch das Urteil frei und müssen nur 8800 Lira Strafe zahlen.

Die Angehörigen haben dagegen Einspruch erhoben, weil sie nicht damit einverstanden sind, dass die Verantwortlichen für das Unglück so billig wegkommen. Sie sind völlig zu Recht empört. Der Revisionsprozess beim Verfassungsgericht findet am 13. April statt.

Im Dezember 2020 haben die Bergleute von Soma einen Marsch nach Ankara organisiert, bei dem sie die Zahlung der seit 2014 ausstehenden Entschädigungen einforderten. Dabei wurden mehrere Bergleute verhaftet. Auf Grund der Proteste wurden die Entschädigungen inzwischen gezahlt und die Bergleute kamen wieder frei.