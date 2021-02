„Resolution zum internationalen Kampftag für die Befreiung der Frau 2021“

Die Pariser Kommune war „der ruhmreiche Vorbote einer neuen Gesellschaft.“ Die Frauen waren Aktivposten, sie gehörten zu den mutigsten Barrikadenkämpferinnen! Die Kommune legte erste Keime einer wirklichen Befreiung der Frau, schuf Fabrikarbeitsplätze für deren finanzielle Unabhängigkeit, Industrieberufsschulen für Mädchen, ein Scheidungsrecht, behandelte eheliche und uneheliche Kinder gleich. Sie erließ ein Dekret zur Gleichstellung der Frau. Die unabhängige Frauenorganisation „Union des Femmes“ war Mitglied der Internationale. Bis heute ist die Pariser Kommune wegweisend für nachfolgende große sozialistische Revolutionen und den Kampf für die Befreiung der Frau. …

Was die Pariser Kommune begonnen, die sozialistische Oktoberrevolution und die sozialistische Revolution im China Mao Zedongs im Kampf gegen die rückständige, feudale Unterdrückung weitergeführt, die damals sozialistischen Länder erprobt und verwirklicht haben – all das steht heute auf der Tagesordnung der Weltgeschichte: Die Befreiung der Frau in befreiten, demokratischen und sozialistischen Ländern.

Kämpfen wir länderübergreifend und gemeinsam, Männer und Frauen, in ICOR und Einheitsfront für die Befreiung der Frau, Freiheit, Demokratie und Sozialismus!

Hier gibt es die komplette Resolution mit allen Unterzeichnern