Seeleute verlängern Streik

Das Jahr 2021 startete für den Bergbau- und Ölsektor in Kasachstan mit einer Streikwelle: am 6. Januar legten rund 300 Arbeiter der italienischen Ölservicefirma Bonatti im West Kasachstans die Arbeit nieder und forderten 50 Prozent mehr Lohn. Am 12. Januar folgten Arbeiter im Goldabbau in der Aktobe Provinz. Am 25.1. streikten die Arbeiter beim chinesischen KMK Munai Ölkonzern. Anfang Februar folgten Arbeiter bei Sinopec. In den meisten Fällen gab es Zugeständnisse bei den Löhnen. Die Arbeiter beklagen sich über riesige Lohnunterschiede zwischen einheimischen und ausländischen Beschäftigten.