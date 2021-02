Söder will Freigabe von Astrazeneca-Impfstoff für alle

Am Dienstag demonstrierten in der nordgriechischen Großstadt Thessaloniki über 5.000 Menschen gegen die Festnahme von 31 Studierenden am Tag zuvor. Sie hatten gegen das neue Gesetz über die Stationierung von Polizei an allen Universitäten protestiert, das die reaktionäre Regierung der Nea Dimokratia verabschiedet hatte. Die Ablehnung dieses Gesetzes ist breit: neben den Studierenden sind auch die meisten Universitätsdozenten dagegen, auch in Teilen der Polizei gibt es Gegner. Das neue Gesetz würde das 1982 eingeführte Gesetz aufheben, das der Polizei das Betreten von Universitätsgeländen untersagt. Der Polizei war das Betreten des Campusgeländes nur mit der Genehmigung der Universitätsleitungen gestattet. Das Gesetz, das in Europa einmalig war, gewährleistete den Studierenden Schutz vor Verhaftung oder staatlicher Brutalität. Es hatte seine Wurzel im Widerstand gegen die griechische Militärjunta.