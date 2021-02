Zum gestrigen Rote-Fahne-News-Artikel "Arbeiterprotest gegen Massenentlassungen bei den MV-Werften" schrieb uns ein Leser: "In dem Artikel werden die Werften in Mecklenburg-Vorpommern genannt. Zum Genting-Konzern gehört aber auch die Lloyd-Werft in Bremerhaven. Auch hier wurde die Stilllegung angekündigt. Betriebsrat sowie die Bremer Landesregierung verhandeln jetzt über einen Verkauf und Fortführung. Für den notwendigen Kampf um alle Arbeitsplätze sollten die Werftarbeiter in MV unbedingt auch die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen in Bremerhaven anstreben - am besten mit allen Werftarbeitern an der ganzen Nord- und Ostseeküste."