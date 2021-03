Was will der Vierstufen-Plan des RKI?

Dabei ist die Grundidee eines Stufenplans nicht falsch. Bereits die Initiative Zero-Covid hatte eine Stufenplan vorgelegt, den das RKI einfach ignoriert. Fakt ist: Je nach konkretem Verlauf der Pandemie könnten schrittweise die Beschränkungen der Kontakte und des öffentlichen Lebens aufgehoben werden - sobald die Ausbreitung der Infektion wieder unter Kontrolle ist und jede Virusinfektion nachverfolgt werden kann. Davon ist man in vielen europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland, gegenwärtig noch weit entfernt.

Zuerst ein konzentrierter kompletter Lockdown auf Kosten der Monopole

Am Beginn des Stufenplans müsste ein konzentrierter vollständiger Lockdown stehen, wie ihn auch die MLPD fordert, verbunden mit konsequenter Veränderung der Situation in Betrieben, Schulen und Nahverkehr - auf Kosten der Monopole. Richtig am RKI-Plan ist auch, dass zur Beurteilung des Pandemie-Verlaufs nicht nur die Zahl der Neuinfektionen (Inzidenzwerte) herangezogen werden soll, sondern auch der Anteil von intensivmedizinisch behandelten Corona-Fällen, gemessen an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Ebenso die Häufigkeit der hospitalisierten Fälle und der Anteil der Kontaktpersonen, die nachverfolgt werden können.

Testkapazitäten jetzt endlich ausweiten!

Was die MLPD auch schon lange fordert, ist die Ausweitung der Testkapazitäten. Diese wird jetzt endlich konkret ins Auge gefasst. Inzwischen gibt es nicht nur Schnelltests mit einer Treffsicherheit von ca. 95 %, sondern ganz einfache und preiswerte Tests, mit denen nicht nur medizinisches Personal, sondern auch die Betroffenen selbst Virusmaterial im vorderen Nasenraum (und/oder auch im Speichel) nachweisen können. Bei regelmäßiger Testung können damit bestimmte Beschränkungen der Kontakte, des Schulunterrichts, der Kitas etc. aufgehoben werden. Die Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn: „Kostenlose Schnelltests für alle ab 1. März“ wurde jedoch vom „Corona-Kabinett“ umgehend wieder einkassiert. Also hier schon wieder das nächste Regierungs-Debakel - und eine Forderung, für weiter gekämpft werden muss. Das ist doch hanebüchen, dass eines der selbstverständlichsten Mittel, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, nicht aus den riesiegen Profiten der Monopole finanziert wird.