Vor 135 Jahren wurde Bela Kun geboren

Der ungarische Arbeiterführer und Revolutionär Bela Kuhn (20. Februar 1886 bis 29 August 1938) wurde in russischer Kriegsgefangenschaft 1916 Mitglied der Partei der Bolschewiki. Nach seiner Rückkehr nach Ungarn wurde er 1918 Mitbegründer und Sekretär der Kommunistischen Partei. Er proklamierte am 21. März 1919 die Ungarische Räterepublik, in der er als Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten führend tätig war. Nach der Niederwerfung der Ungarischen Räterepublik war er seit 1920 in der UdSSR. Von 1921 bis 1936 war er führend in der Kommunistischen Internationale tätig.