Zur Gründung der Wählerinitiative „Lisa Gärtner“ der Internationalistischen Liste / MLPD lädt diese herzlich ein. Die Gründung wird am Freitag, dem 26. Februar 2021 um 18 Uhr im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, in Gelsenkirchen stattfinden. Lisa Gärtner, die Kandidatin für die Bundestagswahl aus Gelsenkirchen – Jugendpolitische Sprecherin der MLPD – wird anwesend sein. Das Thema der Gründungsversammlung lautet: „Was will die Internationalistische Liste / MLPD?" Weiter steht an, einen Vorstand zu wählen und die Verbaschiedung von Grundsätzen.