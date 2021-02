Frau Kahane hat Recht: Wer mit offenen Augen durch Deutschland geht, weiß, was dort passiert. Desto mehr erstaunt ihr resignativer Grundtenor einerseits und ihre Antipathie für "Radikales" andererseits. Welcher Mensch mit politischem Ver- und Anstand kann den IS und die MLPD in einem Satz nennen? Solange die Macht-und Besitzverhältnisse in der Türkei oder in Saudi-Arabien so sind, wie sie sind, wird der IS sein faschistisches und rassistisches Morden weiter führen. Solange die Regierenden der Welt einen Konkurrenzkampf um Marktanteile oder Impfstoffe führen, wird es Chauvinismus und Rassismus geben. Frau Kahanes Pessimismus resultiert eben aus ihrer antikommunistisch-opportunistischen Ablehnung, dem Übel des Rassismus radikal an die Wurzel zu gehen. Mich wundert im Übrigen, dass die FR als eine der wenigen großen Zeitungen den Prozesserfolg von Alassa Mfouapon gegen das Land Baden-Württemberg bezüglich der rassistischen Razzia in Ellwangen 2018 nur in einer Randnotiz erwähnt. Während Frau Kahanes Antirassismus in Wehklagen mündet, strahlten die Ellwanger Flüchtlinge und ihre Organisation in "Solidarität International e.V." Stolz und Mut aus.

Ich halte diese Debatten für überflüssig. In einem Einwanderungsland wie den USA sind sie unvorstellbar. Deutschland ist mittlerweile auch Einwanderungsland geworden. Was soll der Zweck dieser Diskussion sein? Was soll das Ziel sein? Müssen Sie wirklich darüber diskutieren ob eine Frau ein Kopftuch trägt oder nicht? Kann Ihnen das nicht egal sein?

Wer sie losgetreten hat spielt ja keine Rolle. Eine Diskussion kann man aushalten und das Ergebnis (wenn es einen gesellschaftlichen Konsens gibt), muss man eben akzeptieren. Das Kopftuch ist vermutlich unschädlich. Haben hier im Ruhrgebiet vor 50 Jahren noch ganz viele deutsche Frauen getragen. Aber wo ist die Grenze? Was ist mit den Gesichtsschleiern oder den Ganzkörperkluften, die eine Frau vom Scheitel bis zur Sohle verdecken? Was davon ist noch OK und was ist bereits frauenverachtend oder unterdrückend? Wer kann entscheiden, ob eine Frau so etwas freiwillig trägt, oder aus Druck des Ehemannes oder der Religion?

Zum Zitat "Linksextremist:innen und Antisemit:innen wie die MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) benutzen die Morde von Hanau für ihre Zwecke.... benutzen den Rassismus als Vehikel für ihre Radikalisierung."

Erst denkt man, Frau Kahane ginge es darum, den Kampf gegen Rassismus ernsthaft zu führen. Dann ist ihr plötzlich der Antikommunismus wichtiger. Antikommunismus ist aber eine Form von

Rassismus. Besonders geschmacklos sind die Vorwürfe an die MLPD,

deren wichtigstes Gründungsmitglied selbst unter dem

Hitlerfaschismus wegen seiner Gesinnung verhaftet wurde und ins KZ

kam. Ich selbst spiele mit meiner Rockband Lieder gegen das

Aufleben der Neonazis, z.B auf der Rebellischen Musikfestival.

Wollen wir, dass die Jugend sich demokratisch und antifaschistisch

entwickelt - oder ist das auch nur ein Ausnutzen von Hanau?

Fragt sich nur welche Art von Freiheit gemeint ist? Möglicherweise nur die Freiheit, Arbeitnehmerrechte einzuschränken, Freiheit der Märkte, die Freiheit keine Steuern zu zahlen und die Freiheit Sozialleistungen einzuschränken. Ein Leben in Angst vor dem sozialen Absturz ist auch ein Leben in Unfreiheit.

Wollen Sie den Opfern jetzt auch noch die Schuld für ihren Tod geben? Ist ja ekelhaft.