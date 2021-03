Alle Auszubildenden unbefristet übernehmen!

„Es ist nicht akzeptabel, dass Auszubildende und dual Studierende in den Betrieben unterschiedlich behandelt werden - deshalb brauchen wir endlich einen neuen Manteltarifvertrag Ausbildung mit einer Übernahmeverpflichtung für alle Ausgebildeten“. Das fordert die IG Metall in der aktuellen Metall-Tarifrunde.

Für viele ältere Metallerinnen und Metaller ist klar, dass die Pläne von Vorständen und Geschäftsleitungen zur massenhaften Vernichtung von Arbeitsplätzen vor allem der Jugend die Zukunft verbaut. Im LKW-Bereich bei Daimler, wo bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze für den Verkauf an der Börse profitträchtiger gemacht werden soll, lässt der Vorstandschef Marin Daum raus: „Wir müssen deutlich weniger ausbilden, weil wir weniger Mitarbeiter benötigen.“

Von daher ist die Forderung der MLPD und ihres Jugendverbands REBELL aktueller denn je: „Unbefristete Übernahme aller Azubis entsprechend der Ausbildung!“. Es ist richtig, dass diese Forderung und entsprechende Tarifverträge auch für den wachsenden Teil der Dualstudierenden gelten müssen. So hat Daimler im Stammwerk Untertürkheim im Jahr 2018 192 Azubis und 64 dual Studierende neu eingestellt. Das entspricht einer Ausbildungsquote von gerademal 3,4 Prozent!

Von daher muss auch die Forderung der MLPD nach eienr 10-prozentigen Ausbildungsquote der Beschäftigten in der Großindustrie in der Tarifrunde mit aufgestellt werden. Die IG-Metall-Führung tut aber so, als ob der Tarifvertrag eine unbefristete Übernahme nach der Lehre vorsieht. Tatsächlich besteht hier nur ein Anspruch auf Übernahme von Azubis für zwölf Monate. Und davon kann noch „abgewichen werden, wenn das Angebot eines Arbeitsverhältnisses wegen akuter Beschäftigungsprobleme im Betrieb nicht möglich ist..“

Beim Rebell-Magazin-Verkauf vor der Lehrwerkstatt in Brühl/Esslingen äußerten etliche Azubis, dass sie sich auch Gedanken um die Übernahme machen. Einige fanden deshalb die Forderung nach Übernahme nach der Lehre für alle gut und dass sich dafür der Rebell einsetzt.