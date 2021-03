El Cerrejón (Kolumbien)

Bergarbeiter gegen Erpressung!

Die Leitung des Kohlebergwerks Cerrejón in Kolumbien (das zu Glencore, BHP Billiton, Anglo American gehört) hat am 23. Februar die Entlassung von 450 Bergleuten angekündigt. Anwälte des Konzerns riefen die Kumpel an, sie sollten "freiwillig" gehen und boten eine Abfindung an.

dm