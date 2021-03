Das neue Buch des philippinischen Revolutionärs, Gründungsmitglieds der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) und Widerstandskämpfers Jose Maria Sison, das er zusammen mit Julieta De Lima geschrieben hat, heißt: „Upsurge of People's Resistance in the Philippines and the World“. Es erscheint am 28. März auf Englisch und kann über verschiedene Online-Plattformen bestellt werden. Bei www.amazon.com kostet es 26.99 US-Dollar.