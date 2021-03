Demo für Rücktritt der Regierung

Arbeiter in der staatlichen Hutti Goldmine im indischen Bundesstaat Karnataka demonstrierten während eines Besuchs des Bergbauministers am 26. Februar für bessere Arbeitsbedingungen. Sie beklagten gefährliche Zustände in den Untertageminen mit veralteten Sicherheitsausrüstungen. Den Arbeitern mangelt es an sicheren Helmen und Arbeitsstiefeln, notwendig ist bessere medizinische Ausrüstung. Die Regierung von Karnataka will die Goldproduktion in den nächsten 18 Monaten mehr als verdoppeln.