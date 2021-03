Der Schein trügt

Der Hausarzt stellt mir ein Attest aus für einen Impftermin wegen Vorerkrankung nach $4, Z 2 VOR. Als Vorerkrankung kommt zusammen (zwei mal Schlaganfall, Herzinfarkt, Prostatakrebs, Lungenembolie). Ich bin noch 76 Jahre alt.

„Attest?“ Bei der Online-Anmeldung nicht vorgesehen. Anruf beim Impfzentrum: „Attest?“ Nicht vorgesehen. „Rufen Sie bei der Stadt an, Da wird Ihnen geholfen“. Gesagt getan: „Wir melden uns zurück“. Bis heute Funkstille. Wahrscheinlich kommt der Brief von der Stadt in vier Jahren an. Gut, dass es dafür einen Paragraphen gibt. Dann ist es ja alles in Ordnung. Bürokratie-Moloch.