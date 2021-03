Ein tolles politisch-kulturelles Erlebnis

Die Wortbeiträge vom Frauenverband Courage, der türkischen Frauenorganisation Yeni Kadın und der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) wurden umrahmt von Gesangsbeiträgen mit italienisch vorgetragenen Liedern mit Gitarrenbegleitung. Besonders beeindruckend waren die Szenen aus einem Theaterstück über Morde an Frauen, dargestellt von einer Schauspielerin. Eine Studentin der Musikhochschule Trossingen unterstrich diese mit starken Klarinettenklängen. So wurde diese Kundgebung zu einem besonderen Erlebnis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch für viele Passanten, die teilweise stehen blieben und zuhörten.

Die Redebeiträge machten die besondere Belastung der Frauen allgemein, aber noch mehr in der heutigen Corona-Pandemie-Zeit deutlich. Doch sie wiesen auch auf den weltweiten Aufschwung der kämpferischen Frauenbewegung hin. So in Polen oder Belarus, wo Frauen vorne dran stehen im Kampf gegen Diktatoren und Abbau ihrer Rechte. Die Rednerinnen und Redner forderten die Frauen auf, ihre Belastungen nicht einfach hinzunehmen, sondern sich zu organisieren, um gemeinsam Wege zu finden, wie man dagegen angehen kann. Der Beitrag der MLPD betonte, dass die Ursache für die besonderen Belastungen der Frauen im kapitalistischen System liegt, das den Profit in den Mittelpunkt stellt. Die Lebensverhältnisse der Menschen sind dem untergeordnet. Eine wirkliche Befreiung der Frau ist deshalb erst im echten Sozialismus möglich, wenn die Einheit von Mensch und Natur die Triebkraft für die gesamte Politik und Produktion ist.