Myanmar

Faschistische Militärjunta lässt scharf schießen – 38 Tote an einem Tag

Am gestrigen 3. Februar wurde in den großen Städten des Landes mit scharfer Munition auf die Menschen – die immer noch in Massen demonstrieren – geschossen. Es gab 38 Tote. Insgesamt stieg die Zahl der Opfer auf 59. In den Kliniken liegen noch viele Schwer- bis Schwerstverletzte mit Kopf – oder Brusttreffer. Viele schweben in Lebensgefahr.

Von ffz