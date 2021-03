Dortmund

Erster Warnstreik bei Conti-Vitesco

Am 2. März haben sich große Teile der Frühschicht in der Produktion am Warnstreik der IG Metall beteiligt. Wesentliche Teile der Produktion bei Conti–Vitesco in Dortmund haben von 6 Uhr bis 10 Uhr gestanden.

Von Korrespondenz