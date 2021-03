Sie ist die Manifestation und der konkrete Beweis dafür, dass das Volk die Macht übernehmen kann, indem es die Gesellschaft von sich aus und für sich selbst organisiert. Sie reiht sich ein in eine Serie revolutionärer Ereignisse, die Frankreich im gesamten "großen 19. Jahrhundert" geprägt haben: 1789, 1830, 1848... . Sie bringt jedoch eine neue Dimension mit sich: Die Massen zogen nicht in erster Linie gegen einen Tyrannen los, sondern für ihre eigene Emanzipation und ihre eigene Freiheit, um die Unterdrückung abzuwerfen und ihr eigenes Schicksal zu schmieden.

In diesen früheren Aufständen haben sich die Frauen in erheblichem Maße am Kampf um ihre Emanzipation beteiligt, aber nichts erreicht. Zur Zeit der Pariser Kommune wollten sie keinesfalls, dass sich das wiederholt.

Es ist ein wesentlicher Teil der Geschichte der Kommune, der in einer hauptsächlich vom Patriarchat geprägten Gesellschaft von den großen männlichen Persönlichkeiten überschattet wurde. Wir werden die vielfältigen Rollen von Frauen in der Pariser Kommune ans Licht bringen.

Die Frauenunion

Mit dem Wunsch, sich zur Verteidigung der Kommune zu organisieren, gründeten Elisabeth Dmitrieff und Nathalie Le Meli zusammen mit anderen Frauen die Union der Frauen zur Verteidigung von Paris und zur Versorgung der Verwundeten.

Am 11. April starteten Nathalie Le Mel und Elisabeth Dmitrieff einen ersten Aufruf an die Bürgerinnen von Paris, in dem sie der Emanzipation der Arbeiterklasse einen zentralen Platz einräumten, wie die folgenden Zitate zeigen:

"Unsere Feinde sind die Privilegierten der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, all jene, die schon immer von unserem Schweiß gelebt haben, die schon immer von unserem Elend gemästet wurden (...) Wir wollen Arbeit, aber um das Produkt zu behalten... Keine Ausbeuter mehr, keine Herren mehr!"¹ ...



