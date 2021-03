Am Freitag kümmerte ich mich noch um meine Berechtigung, die mir aus gesundheitlichen Gründen zustand, und am Samstag um halb zehn stand ich in der Schlange vor der Sporthalle.

Ich war froh, weil ich mir damit mehr Bewegungsspielraum verschaffe und mich selbst mehr schütze - sowohl in meiner beruflichen Arbeit als auch in der politischen Tätigkeit. Zum forcierten Unterschriftensammeln für die Wahlzulassung will ich in den nächsten Wochen viel mehr unter Leuten sein als in den letzten Wochen.

Natürlich gab es Diskussionen und Fragen aus meinem Kollegenkreis, der Familie, auch von Genossinnen und Genossen. "Welchen Impfstoff hast Du denn?" war eine Frage und zugleich ein – übrigens völlig unberechtigter – Vorbehalt. Es gibt keine prinzipiellen Unterschiede zwischen den drei in Deutschland zugelassenen Impfstoffen. Alle sind geeignet und werden gebraucht. Die Dresdner Neuesten Nachrichten brachten letzte Woche mehrere Artikel unter der Losung "Ladenhüter". Hier spielte wohl die Konkurrenz unter den Pharmamonopolen die ausschlaggebende Rolle.

"Dann musst Du ja sechs Tage in Quarantäne" - ich weiß nicht woher manche "Argumente" kommen. Das stimmt einfach nicht. Und es stimmt deshalb nicht, weil bei keinem der gängigen Impfstoffe Coronaviren gespritzt werden. Alle Impfstoffe sind gentechnisch hergestellt. Astrazenica verwendet ein konstruiertes Virus, das sich nicht vermehren kann, mit dem nachkonstruierten Teil der typischen "spikes" des Coronavirus. Das regt den Körper zur Herstellung von Antikörpern an. Die anderen Impfstoffe funktionieren etwas anders, aber alle verwenden keine Coronaviren!

Ja, ich bin mit Astrazenica geimpft - und ich bin nicht grün angelaufen und habe auch keine gelben Punkte bekommen! Man muss sich selbst ein Bild machen und auf fortschrittliche Ärzte vertrauen. Ich bin glücklich geimpft. Nach der ersten Nacht schmerzte der Oberarm etwas und ich war nach einem anstrengenden Sonntag mehr geschafft als sonst - sonst nichts. Impfen ist unbedingt richtig!