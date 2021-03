„Ich halt' das nicht mehr aus!“

Nicht, dass die Gewinne verschwunden seien – denen reicht es schon, dass sie nicht so gigantisch waren, wie in der Vor-Corona-Zeit. Immerhin sind sie ja noch groß genug, um im zweistelligen Milliarden-Bereich neue Aufträge an Land zu ziehen.

Auf jeden Fall waren in der Nacht vor dem ersten Warnstreik in dieser Tarifrunde fast alle mit dem Tarifrunden-1-Flugblatt der MLPD angesprochenen Kolleginnen und Kollegen der Ansicht: „In der Frühe geht es los!“. Viertel vor Fünf gibt es Aktionen. Fast alle begrüßten ausdrücklich die Informationen.