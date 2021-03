Heute Kundgebungen

Internationaler Aktionstag gegen den Krieg der Türkei in Südkurdistan / Irak

Die Koordinatoren der ICOR Europa (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen) haben auf Bitte von AvEG-Kon (Konföderation der unterdrückten Migranten in Europa) zu international koordinierten Aktionen gegen den Krieg der Türkei in Südkurdistan aufgerufen. Auch ATIK (Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa) ist daran interessiert, dass koordiniert von der ICOR in Europa Aktivitäten in die Wege geleitet werden.