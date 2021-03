Internationaler Frauentag im Zeichen des Erstarkens der weltweiten Frauenbewegung

Am 8. März 1917 war die Demonstration der Petrograder Frauen gegen Hunger, Krieg und Zarismus eine Initialzündung für die russische Februarrevolution. Der 8. März ist heute weltweit ein Kampftag für die Rechte der Frauen und ein Feiertag. Es ist beeindruckend, wie die kämpferische Frauenbewegung in den letzten Jahren in vielen Ländern Massencharakter entwickelt hat:

Nach 30 Jahren hat die Frauenbewegung in Argentinien nach hartem Kampf, mit Demonstrationen Hunderttausender vor allem junger Frauen, Ende 2020 das in Lateinamerika fortschrittlichste Gesetz für Schwangerschaftsabbrüche durchgesetzt.

In Polen kämpft die Frauenbewegung seit Monaten gegen das Quasi-Verbot von Abtreibungen, als Teil der ultrareaktionären Politik der PSI-Regierung. „Der Frauenverband Courage solidarisiert sich mit eurem Kampf um Selbstbestimmung“, heißt es in einer Erklärung einer Courage-Gruppe. Sie machen ihren polnischen Mitstreiterinnen Mut, es den Frauen in Argentinien nachzumachen.

Geschichte haben auch die mutigen Frauen in Belarus geschrieben, die im Kampf gegen den Diktatur Lukaschenkos in der vordersten Reihe stehen. Eine Aktivistin sagt selbstbewusst: "Wir Frauen sind nicht mehr politische Objekte, sondern Subjekte.“

„Impfung für alle“ und Coronahilfen ist die Forderung bei den Protesten in Brasilien in über 65 Städten, bei denen Frauen eine wichtige Rolle spielen. Zielscheibe ihrer Proteste ist die faschistoide Regierung Bolsonaro!

Seit Monaten stehen Bäuerinnen und sich solidarisierende Frauen in Indien an vorderster Front der Massenproteste gegen die Agrargesetze der Regierung. Als das oberste Gericht den Bauern empfahl, „Frauen von den Protestplätzen fernzuhalten“, riefen die Frauen am 18.1. landesweit zum Tag der Bäuerinnen auf, um das unveräußerliche Recht der Frauen auf Protest zu betonen und die Aufhebung der neuen drakonischen Agrargesetze zu fordern.

In Deutschland kämpfen Frauen im Gesundheits- und Pflegebereich für höhere Gehälter, mehr Personal und Schutzmaßnahmen gegen Covid-19-Infektizierung. Arbeiterinnen stehen an vorderster Front in der derzeitigen Metall-Tarifrunde. Die um ihre Arbeitsplätze kämpfenden Kumpel können sich auf die unverbrüchliche Solidarität der Bergarbeiterfrauen verlassen.

Erfolgreiche Entwicklung der internationalen Frauenbewegung

Die erfolgreiche Entwicklung der internationalen Frauenbewegung zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: die Aktionen haben oft Massencharakter, zeichnen sich durch Hartnäckigkeit und Furchtlosigkeit aus. Die Frauen kämpfen nicht nur um Frauenrechte, sondern auch um soziale Rechte, stehen im Kampf gegen ultrareaktionäre und faschistoide Regierung und sind oft offen für die Zusammenarbeit mit Revolutionärinnen. Das steht im Zusammenhang mit der internationalen Verarbeitung der Erfahrungen durch den Zusammenschluss der Weltfrauenbewegung der Basisfrauen. An den Planungen für die dritte Weltfrauenkonferenz in Tunesien wird gearbeitet - von Frauenbewegungen und -organisationen von Religion bis Revolution!

Nach wie vor große reale Ungleichhei

Die Fortschritte im Kampf um Gleichberechtigung sind vor allem das Ergebnis der Kämpfe der Frauenbewegung. Keine bürgerliche Partei kann es sich mehr leisten, sich nicht für die Gleichberechtigung einzusetzen. Sie müssen dem entwickelten Frauenbewusstsein Rechnung tragen. Vollmundig erklärt Bundesfamilien- und Frauenministern Franziska Giffey. „Nehmen wir das vergangene Jahr: Da brachten wir ressortübergreifend die erste Gleichstellungstrategie des Bundes auf den Weg.“ Einer wirklichen Gleichberechtigung oder gar der Befreiung bringt diese "Strategie" den Frauen nicht.

Am 8. März wird die Frauenbewegung der Bundesregierung den Spiegel der realen Ungleichheit vorhalten: Seit Jahrzehnten sind die Löhne und Gehälter von Frauen durchschnittlich 23 Prozent niedriger als die von Männern; bei Müttern hat sich die Zeit für Haus- und Familienarbeit von zuvor 6,6 Stunden in der Corona-Pandemie auf 7,9 Stunden erhöht. In vielen Ländern ist die häusliche Gewalt, insbesondere an Frauen, stark angewachsen.

Frauenverband Courage hat Gemeinnützigkeit zurückerobert

An diesem 8. März lässt es sich der überparteiliche Frauenverband Courage nicht nehmen, 30 Jahre streitbares Engagement im Kampf für die Befreiung der Frau“ zu feiern. „Damit sind wir einzigartig in Deutschland und können an unserem 30. Geburtstag mit Stolz sagen: unser Programm, unsere Arbeit, unsere Trumpfe haben sich bewährt!“ Besonders stolz sind die Courage-Frauen darauf: „Mit Zähigkeit und Durchhaltevermögen haben wir in 8 Jahren Kampf unsere Gemeinnützigkeit zurückerobert“. Courage war die erste Organisation, die gegen diesen unverschämten antikommunistischen Angriff - dem auch andere Organisationen ausgesetzt waren und sind - erfolgreich in die Offensive ging.

MLPD steht für die Perspektive der Befreiung der Frau im Sozialismus

Die MLPD unterstützt und fördert als revolutionäre Arbeiterpartei die kämpferische Frauenbewegung in Deutschland. Deshalb ist es auch selbstverständlich, dass MLPD-Genossinnen in der kämpferischen Frauenbewegung mitarbeiten. Umgekehrt braucht die Frauenbewegung die Perspektive der Befreiung der Frau in einer befreiten, sozialistischen Gesellschaft, für die die MLPD kämpft. In ihrem Parteiprogramm heißt es: „Die Lösung der sozialen Frage erfordert, die kapitalistische Ausbeutung der Lohnarbeit ebenso zu überwinden, wie die bürgerliche Staats- und Familienordnung als Grundlage der doppelten Ausbeutung und Unterdrückung der Masse der werktätigen Frauen“. Der 8. März - hervorragende Gelegenheit, in der MLPD Mitglied zu werden!

Wir freuen uns auf diesen Internationalen Frauentag - kämpferisch und coronagerecht!