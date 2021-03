Kollegen wollen mehr als „Frühschlussaktionen“

Die Kollegen waren sehr interessiert, auch weil sie bis dahin keine Infos bekommen hatten, was für Dienstag geplant war. Die meisten, mit denen wir sprachen, waren kampfbereit. Sie wollen die vorhandene Kampfkraft und Stärke der Belegschaft zum Ausdruck bringen. Klar war auch: Online-Aktivitäten reichen nicht. „Wer Corona-gerecht arbeiten kann, kann auch Corona-gerecht streiken.“

Schon am Montag organisierten Vertrauenskörperleitung (VKL) und Betriebsrat eine Aktion von ca. 200 Vertrauensleuten auf der Mittelstraße (im Werk, vor dem VKL-Büro) - mit Transparenten, Fahnen und Luftballons. Das war ein pressewirksamer Auftakt.

Am Dienstag, waren nun die ersten einstündigen Warnstreiks tatsächlich in Form von „Frühschluss“. Die Beteiligung war sehr groß, die Produktion stand still. Von einem Bereich haben wir gehört, dass sich ca. 30 mit dem „Frühschluss“ unzufriedene Vertrauensleute vormittags in Eigeninitiative versammelten und sich für kämpferische Aktionen aussprachen.



Solidaritätserklärung von MLPD und REBELL Wolfsburg mit den Kollegen von BHW Zollern, die gegen die Schließung ihres Werks kämpfen.

Daimler sieht Dämpfungsbedarf

Erklärung der Umweltgewerkschaft zur Tarifrunde

Belegschaft des KSB Pumpenwerks streikt zwei Stunden lang