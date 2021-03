Kundgebung vor der griechischen Botschaft

Geflüchtete sind auf dem Weg nach Europa mit vielfältiger Ablehnung konfrontiert. Dabei riskieren auch viele ihr Leben. Doch diejenigen, die wissen, dass die Beseitigung dieser Ablehnung und Bedrohung in der Verantwortung der Gesellschaft liegt, zeigen sich solidarisch mit den Geflüchteten und Migrantinnen wie Migranten und gehen dafür auch selbst Risiken ein.

Die zwei Genossen aus der Türkei, Alican Albayrak und Hüseyin Şahin, haben sich aufgrund solcher Gefühle der Solidarität mit Geflüchteten gegen die Durchführung eines Pushbacks eingesetzt und befinden sich deshalb schon seit dem 17. November 2020 in Griechenland auf der Insel Chios in Haft.

Sie sind beide politische Geflüchtete aus der Türkei in Griechenland. Grund für ihre Verhaftung ist, dass sie zwei weiteren Geflüchteten, die aufgrund ihrer oppositionellen Haltung in der Türkei politisch verfolgt werden und deshalb nach Griechenland geflohen sind, geholfen haben, um einen Pushback zu verhindern. Sie wurden wegen dieser Solidarität verhaftet. Sie wurden von der Polizei misshandelt und werden jetzt schon monatelang unrechtmäßig gefangen gehalten.

AvEG-Kon, die Konföderation unterdrückter Migranten in Europa, ruft in verschiedenen Städten zu Aktionen in Solidarität mit Alican Albayrak und Hüseyin Şahin auf.

Genau deshalb organisieren auch wir hier in Berlin eine Aktion vor der griechischen Botschaft in Berlin in Solidarität mit Alican und Hüseyin, um zu zeigen, dass eine Solidarität mit Geflüchteten kein Verbrechen ist! Hoch die internationale Solidarität!

Wo?

Griechische Botschaft, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin