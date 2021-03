Manche Neuankömmlinge verstecken sich im Wald - aus Angst vor illegaler Abschiebung

Die Flüchtlinge schreiben

Am Recyclingpunkt bringen die Leute ihre leeren Flaschen und kommen später, um ihre Tickets zu holen. Dies ist eine sehr wichtige Möglichkeit, das Camp sauber zu halten, Menschen zu helfen und die Umwelt zu schützen. Oft hören wir, dass es keinen anderen Ort auf der Insel gibt mit einem so gut organisierten Recyclingsystem. Gestern bis spät waren unsere Teams damit beschäftigt, Strom zu reparieren und heute früh ging es raus, Plastikmüll zu sammeln. Heute wollen wir euch eine unserer Schülerinnen vorstellen. Ihr Name ist Rukia und sie ist 12 Jahre alt. Sie ist seit anderthalb Jahren in den Lagern auf Lesbos. Sie hat einen Traum. Sie lernte Englisch, Griechisch, Spanisch und Arabisch. Jetzt kann sie auch ein bisschen Deutsch und sie hilft der Lehrerin in den Klassen, die wir haben.

Heute gab es Berichte über vier Boote, die auf den griechischen Inseln der Ägäis ankommen, drei auf Lesbos und eins auf Chios, Gesamtzahl unbekannt. Wir befürchten, dass viele in Rettungsflößen in der Ägäis driften. Ein Boot landete südlich von Katarktis, Chios. Die Neuankömmlinge haben sich im Wald versteckt, vor Angst, von der griechischen Küstenwache deportiert zu werden. 19 Personen wurden bisher gefunden und hoffentlich ins Quarantänelager nach Lefkonia gebracht, der Rest versteckt sich noch irgendwo auf Chios Südosten. Ein Boot landete in Palios, Lesbos Südwest, bis jetzt wurden 12 Personen gefunden und ins Quarantänecamp in Kara Tepe gebracht.

Iordanis schreibt

Gestern haben wir den Finanz-Rechenschaftsbericht erhalten. Thomas Osten Sacken schrieb mir dazu: „Wir haben mehr gemacht als fast alle anderen NGO zusammen und das mit 10% von deren Gelder. Aber ohne Eure Unterstützung hätte das nicht funktioniert."

Die Stahlarbeiter von Aspropirgos schreiben

5. März 1929. Die Polizei attackiert 2.500 Elefsina-Arbeiter, die in den Streik getreten sind und den 8 Std. tag, die Anerkennung ihrer Gewerkschaft und Wiedereinstellung von Mitarbeitern, die gefeuert wurden gefordert. Das Leben der Elefsina-Arbeiter in den späten 1920 Jahren war nicht einfach. Der Mehrheit der Arbeiter war die Armut auf ihre Gesichter gemalt. Der Kampf ums Überleben, die ungesunden Bedingungen, die in Fabriken herrschten zwangen sie den Kampf aufzunehmen.

Um ihre Arbeits-und Lebensbedingungen zu verbessern, wurde im Februar der ′′ Elefsinos Zementarbeiterverband ′′ gegründet. Sehr schnell haben sich über 500 organisiert.

Als die Regierung von Venizelos ihre Forderungen, die elendige Löhne zu erhöhen und den 8 Stunden Tag ignorierte beschlossen, in den Streik zu treten. Am Dienstagmorgen, den 5 März, haben 1929 Arbeiter aus 13 Fabriken in der Stadt ihre Arbeitsplätze verlassen.

Die Hafenarbeiter des Elefsina-Ports schlossen sich dem Streik an. Drei Viertel der Streikenden waren minderjährige Flüchtlinge, die unter elenden Bedingungen lebten.

Die Polizei griff die Streikende an und tötete den Arbeiter Dimitris Michailos (ein weiterer, dessen Beweismittel nicht bekannt sind) und verletzte Dutzende anderer.

Alle Leute von Elefsina nahmen an der Beerdigung teil. In der Nacht nach der Ermordung der Arbeiter gab Premierminister Venizelos eine Erklärung ab, dass Elefsina- das die Arbeiter von der Gewerkschaft aufgehetzt wurden und versuchten einen Arbeiter Sowjet Staat zu etablieren. Die Forderung nach 8 Stunden tag kann nicht hingenommen werden. Elefsina wurde zur Polizeistadt.

Das Arbeitszentrum der Stadt wurde geschlossen, trotz Protesten der Mitarbeiter. 13 Streikende wurden verklagt und ins Exil auf die Inseln verbannt. Keiner der Polizisten wurde verklagt.

Trotz der Verhaftung ihrer Streikkommission setzten Streikende den Kampf bis 14/3 fort und erreichten die Wiedereinstellung der Kündigten. Sie haben auch die Einrichtung eines Pensionsfonds, die Anerkennung ihrer Gewerkschaft sowie kleine Lohnerhöhungen erreicht.

4.

Thomas Osten Sacken

• „Aus dem Untersuchungsbericht geht nun hervor, dass Frontex die Pushbacks selbst detailliert dokumentiert hat. Interne Unterlagen zu den untersuchten Vorfällen zeigen, dass die griechische Küstenwache Flüchtlingsboote stoppt, mitunter in hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeifährt, die zum Teil völlig überfüllten Boote Richtung Türkei schleppt und die Menschen dann auf dem Meer aussetzt. Der Bericht weist auch nach, dass die Frontex-Führung davon Kenntnis hat. Entsprechende Überwachungsbilder wurden live ins Hauptquartier der Agentur gestreamt.

Die griechischen Behörden baten Frontex wiederholt darum, die Aktionen nicht aus der Luft zu beobachten. Wenn europäische Grenzbeamte im Frontex-Einsatz Rechtsverletzungen melden wollten, führte das innerhalb der Agentur zu Widerstand. Ein Frontex-Mitarbeiter versuchte, die Meldung einer schwedischen Crew zu erschweren."