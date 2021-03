MLPD Halle solidarisch mit Metallern

"Wir Kommunisten der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands aus Halle, viele von uns selbst in großen Betrieben in den unterschiedlichsten Bereichen als Arbeiter oder Angestellte tätig, wissen, wie wichtig höhere Löhne und etwas mehr Arbeitsplatzsicherheit im Kapitalismus, gerade jetzt in der Weltwirtschafts-, Finanz- und Corona-Krise sind.

Da war es doch eine echte Provokation der sogenannten Arbeitgeber der Metallverbände, wenn sie noch letzte Woche auf Nullrunden beharrten. Nullrunden für Euch und die Taschen immer voller für diese Herren!

Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Der Weg des Kampfes, den Ihr eingeschlagen habt, ist genau richtig. Eine wichtige Forderung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen ist die 30-Stunden-Woche, natürlich bei vollem Lohnausgleich.

Ein Recht auf Arbeit und ein gutes Leben für alle Menschen kann es aber erst geben, wenn die Macht der Monopole, die sich den ganzen Staatsapparat untergeordnet haben und mit seinen Organen verschmolzen sind, gebrochen ist, wir kapitalistische Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltzerstörung, damit zugleich die gesellschaftlichen Grundlagen für Faschismus und verbrecherische Kriege revolutionär überwunden haben und die Arbeiterklasse, also auch Ihr, die Macht ausübt. Das wird ein Leben.

Wir machen Euren Warnstreik in unserer Stadt in Betrieben, Wohngebieten und auf der Straße weiter bekannt und organisieren Solidarität. Haltet durch und lasst Euch nicht unterkriegen. Hoch die Internationale Solidarität! Proletarier aller Länder vereinigt Euch! Wir wünschen Euch und Euren Familien alles Gute.

Die Ortsleitung der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD)