Politische Gefangene in Hungerstreiks

Darunter sind Aktivisten der Aufstandsbewegung Hirak in der Rif-Region, fortschrittliche und revolutionäre Studenten, Journalisten, Social-Media-Blogger, Hochschullehrer und Professoren. Jetzt erheben sich diese politischen Gefangenen in mehreren Städten mit Hungerstreiks. Sie prangern die erfundenen Anschuldigungen wie angebliche sexuelle Gewalt oder Verschwörung gegen das Regime an, fordern Straffreiheit und freie politische Betätigung. Die Hungerstreiks sind koordiniert, jeden Monat brechen sie in diesem oder jenem Gefängnis aus. Das findet landesweite Beachtung und Solidarität, kann Vorbote eines neuen Aufschwungs der Massenkämpfe sein.